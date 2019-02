Voertuigen massaal weggesleept door politie in Suriname, ook op zondag

PARAMARIBO, 12 feb – Facebook staat er vol van; foto’s en films van verkeerd geparkeerde auto’s die de politie in Suriname laat wegslepen. Begin dit jaar maakte de politie bekend dat zij hard gaat optreden tegen het foutparkeren in de binnenstad van Paramaribo. Naar nu blijkt was dat geen loos dreigement. Zelfs op zondag zijn foutparkeerders de pineut.

Het gaat op zondag dan vooral om mensen die een bezoek brengen aan kerken in de binnenstad en op de berm parkeren, zegt politiewoordvoerder Naarden tegen dagblad Times of Suriname. “Ook op zondag is de wet gewoon van toepassing” aldus Naarden. Voor­al bij de Gro­te Stads­kerk aan de Steen­bak­ke­rijstraat en de Cen­trum­kerk aan het Kerk­plein per­so­nen op de zon­dag op de berm par­ke­ren en op plaat­sten waar dat niet is toe­ge­staan.

Naar­den zegt ver­der tegen de krant dat het weg­sle­pen van voer­tui­gen in de binnenstad niet is be­doeld om per­so­nen te pes­ten, maar dat het slechts er­om gaat dat men zich houdt aan par­keer­re­gels van de bin­nen­stad.