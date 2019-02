Première van Celia! met Manoushka Zeegelaar Breeveld als Celia Cruz

AMSTERDAM, 12 feb – Komend weekend vindt de première plaats van de voorstelling CELIA! het waar gebeurde verhaal van twee Cubaanse vrouwen. Celia Sánchez was als rechterhand van Fidel Castro van cruciaal belang voor de Cubaanse revolutie en Celia Cruz oftewel de ‘Queen of Salsa’ was een populaire zangeres die naar de Verenigde Staten vluchtte. De in Suriname opgegroeide zangeres en actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld neemt de rol van Celia Cruz voor haar rekening.

Sánchez, gespeeld door Susan Visser, probeert Cruz tijdens de Koude Oorlog over te halen om terug te keren naar Cuba. Zodat ze mee kan helpen het land op te bouwen. Maar waar Sánchez kunst ziet als mogelijkheid tot een collectief ideaal, ziet Cruz het als een individualistische viering van de vrijheid. Daarmee ontstaat tussen de vrouwen een spannend conflict over idealisme, solidariteit, vrijheid en collectieve verantwoordelijkheid. Durf je je vol idealisme in te zetten voor een nieuwe wereld, ook als dat ten koste gaat van je individuele vrijheid?

Koos Terpstra schrijft de (scherpe) tekst, Jörgen Tjon A Fong neemt de regie in handen, en de muziek komt van de band Timbazo (salsa, Cubaanse timba), onder leiding van toppercussionist Nils Fischer.

De eerste voorstellingen in het premièreweekend zijn op zaterdag 16 februari in Amsterdam in ITA (stadschouwburg) en op zondag 17 februari in Theater Rotterdam.