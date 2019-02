Afgelopen weekend 4 vrouwelijke drugssmokkelaars op luchthaven Suriname aangehouden

PARAMARIBO, 12 feb – Afgelopen weekend was het weer raak op de internationale luchthaven van Suriname. Maar liefst vier smokkelaars werden aangehouden en dit keer ging het om vier vrouwen. In totaal probeerden ze bijna 15 kilogram cocaïne te smokkelen verstopt in de reisbagage, pakken versnaperingen en in een reiskoffer met een zogenaamde dubbele bodem

Op zaterdag 9 februari werden de 22-jarige Nederlandse Jane F., de 47-jarige Surinaamse Mariska S. en de 26-jarige Française Mariette K. aangehouden. Tijdens controle werden in de koffers van deze drie vrouwen respectievelijk 240, 5.620 en 5.020 gram cocaïne aangetroffen en in beslag genomen.

Bij de 35-jarige Nederlandse Marchella P. werd op zondag 10 februari twee pakken met cocaïne aangetroffen, met een gewicht van 3.800 gram. Deze hoeveelheid cocaïne is ook in beslag genomen meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte drugskoeriers en de in beslag genomen drugs zijn door het BID-Team overgedragen aan de collega’s van de Narcoticabrigade. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn alle vier vrouwen door de politie in verzekering gesteld ter zake overtreding van de Wet op verdovende Middelen.