Dode bij verkeersongeval tussen twee trucks in Commewijne

PARAMARIBO, – Bij een verkeersongeval in Commewijne is dinsdag een dode gevallen. Volgens de eerste berichten gebeurde dat bij een aanrijding tussen twee trucks. Het ongeluk zou hebben plaatsgevonden ter hoogte van Perika. De hulpdiensten en het Korps Politie Suriname zijn daar aanwezig. Er is nog geen officieel bericht naar buiten gebracht, dus later meer.

UPDATE: volgens officieel bericht van de politie vond de aanrijding tussen twee vrachtwagens plaats op de Oost-Westverbinding, ter hoogte van km 61 tussen. De 33-jarige mede inzittende Carlo Landbrug kwam daarbij te overlijden.

Onderzoek wees uit dat de 34-jarige bestuurder Vijayanand K. met twee mede inzittenden reed over de Oost-Westverbinding. Zij kwamen vanuit de richting van Paramaribo gaande in de richting van Albina, terwijl een vrachtwagen (truck) van een handelszaak vanuit de tegenovergestelde richting kwam aangereden. In de bocht van ‘Wan Hati’ ter hoogte van km 61 kwam Vijayanand op de rijhelft van de truck terecht met als gevolg de aanrijding.

De meerijder Landbrug liet ter plaatse het leven. Vijayanand en de andere mede inzittende klaagden van pijn aan het lichaam en zijn per ontboden ambulance voor medische hulp afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.