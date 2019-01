Ronald Snijders brengt muzikale ode aan Surinaamse dichter Michaël Slory

DELFT, 30 jan – De Surinaams-Nederlandse musicus Ronald Snijders heeft een ode gecomponeerd over de onlangs op 83-jarige leeftijd in Suriname overleden grote Surinaamse dichter Michaël Slory getiteld: “Michaël Slory”.

Met dit lied wil Ronald Snijders het belang van deze grote Surinaamse dichter onderstrepen en helpen voorkomen dat Michaël Slory’s werk in vergetelheid raakt.

De song “Michaël Slory” is gezongen door Ronald Snijders. De audio en video zal vanaf vandaag worden aangeboden aan Surinaamse en Nederlandse media. De muziek zal ook online te zien en te horen zijn, onder andere via YouTube.

Over Michaël Slory:

Michaël Arnoldus Slory werd geboren op 4 augustus 1935 te Suriname in Totness in het distrikt Coronie. Hij verhuisde in 1947 naar Paramaribo en werkte na afronding van de AMS (Algemene Middelbare school) enige tijd in Paramaribo. In 1957 vertrok hij naar Amsterdam waar hij Spaans studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1970 keerde hij terug naar Paramaribo. Hij werd met name geprezen om het sublieme, diepe Sranantongo gebruik in zijn sociale en maatschappijkritische gedichten. Hij schreef later ook in het Spaans, Engels en Nederlands.



Ondanks grote literaire waardering, waaronder de literaratuurprijs van Suriname, moest hij een zeer eenvoudig leiden in zijn woonstad Paramaribo waar hij op 19 december 2018 overleed en in Paramaribo met staatseer werd begraven.

Drie grote bloemlezingen uit MichaëlSlory’s poëzie vindt men inclusief vertalingen in het Nederlands via uitgeverij In de Knipscheer te Haarlem. Met medewerking van Michiel van Kempen van de afdeling Nederlands-Caraïbische Letteren van de Universiteit van Amsterdam.

Over Ronald Snijders:

Ronald Snijders (Paramaribo, 1951) is een bekende jazzfluitist en componist en is verder etnomusicoloog en schrijver. Hij speelde op diverse bekende festivals zoals Northea Jazz, maakte een vijftigtal cd’s, werd in 2001 geridderd en ontving vorig jaar de Lifetime Achievement award. Hij is vanaf 1970 woonachtig in Delft.