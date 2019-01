Onlangs verschenen boek: ‘Indianen van Suriname’

VOLENDAM, 30 jan – Onlangs is bij LM Publishers in Volendam verschenen het boek ‘Indianen van Suriname’ van Petra Nelstein (tekst) & Diederik van Goethem (fotografie). Een uniek boek met schitterende foto’s en levendige portretten.

De indianen van Suriname zijn trots op hun land en hun tradities. De vondst van het Penardmanuscript uit 1908 over hun cultuur plaatst dit erfgoed in een nieuw daglicht. Een goede reden om op zoek te gaan naar hun huidige manier van leven. De focus ligt op het Paradistrict, waar indianen deel uitmaken van de moderne samenleving en tegelijk hun tradities willen behouden. Echter, hoe geven erfgoeddragers en jonge bruggenbouwers hier vorm aan?

Het resultaat is dit uniek boek met verhalen waarin het warme witte zand van de indiaanse dorpen voelbaar wordt en de kracht van de natuurelementen het leven kleur en geur geeft. Waar de mystiek diep verweven is in het bestaan en in kunst en cultuur tot uiting komt.

Auteur

Petra Nelstein, zelf geïnitieerd tot medicijnvrouw, kreeg van haar Surinaamse oom onderricht in verschillende ceremoniële rituelen. haar oom en medicijnman Kenneth woonde jarenlang in het Amazonegebied en schreef diverse boeken, waaronder Mijn leven als diersjamaan.

Fotografie

Diederik van Goethem is ruim 40 jaar werkzaam als zelfstandig fotograaf. Van Goethems werk wordt aangeboden door diverse internationale fotobureaus, waaronder Hollandse Hoogte.



Meer informatie over het boek en een inkijkexemplaar op: https://lmpublishers.nl/catalogus/indianen-van-suriname/