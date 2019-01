VIDEO: Overheid Suriname gaat eigenaar graafmachine opsporen na illegale actie

PARAMARIBO, 30 jan – Districtscommissaris Laksminarain Doebay van Saramacca is niet te spreken over een actie van een ondernemer, die verantwoordelijk is voor het rijden met een graafmachine over de brug over de Saramaccarivier. Dit terwijl het verboden is om voertuigen op rupsbanden, zonder sleepwagen op de brug toe te laten. Een alerte burger legde de overtreding vast en deelde onderstaand filmpje afgelopen weekend op Facebook schrijft dagblad De Ware Tijd.

In het filmpje (onder) is duidelijk te zien dat de machine, die groter is dan de doorsnee graafmachines, nauwelijks past op het rijgedeelte. Doordat direct met rupsbanden op het wegdek wordt gereden is beschadiging aan de brug en het wegdek niet uitgesloten, aldus de krant. Wanneer het geval zich precies heeft voorgedaan is niet bekend.

De DC zegt dat er alles aan gedaan wordt om erachter te komen wie de eigenaar is. De persoon die het filmpje op Facebook geplaatst heeft zegt dat de machine van Staatsolie in Suriname is, maar dat is niet bevestigd.

“We zijn bezig uit te dokteren wie dit gedaan heeft en er zullen maatregelen tegen hem getroffen worden. Wanneer je met rupsbanden over de openbare weg gaat moet je maatregelen nemen om schade aan het wegdek te voorkomen. Het is bekend dat het zo hoort” aldus Doebay tegen dWT.