‘Door brand verwoest gebouw in Suriname staat op instorten’

PARAMARIBO, 27 jan – Het op Nieuwjaarsdag door brand verwoest gebouw in het centrum van Paramaribo, staat op instorten. Het gebouw van winkel Tulipani aan de Dokter Sophie Redmondstraat vertoont scheuren en vormt een gevaar voor mensen die dagelijks voorbij lopen. Dat zegt een gepensioneerd brandweerman tegen de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT).

De grote brand die op nieuwjaarsnacht is uitgebroken, is eerst begonnen in de kledingzaak Tulipani en is heel snel overgeslagen naar het gebouw van Chiu Hung. Dit pand is door de brand al volledig ingestort schrijft dWT. Dat zelfde lot wacht ook Tulipani denkt de man.

Naast de scheuren hangen er losse plafonddelen aan de voorzijde. Misschien niet vandaag, maar als er niets wordt gedaan, zal er zeker iets ergs kunnen gebeuren waarbij er doden kunnen vallen zegt de oud-brandweerman bezorgd en wijst vooral op het gevaar voor voorbijgangers.