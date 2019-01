PARAMARIBO, 1 jan – In de vroege ochtend werd duidelijk wat er over is van de panden, na de brand in de nacht van maandag 31 dec 2018 op dinsdag 1 jan 2019 nabij de kruising van de Dr. Sophie Redmondstraat en de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname: helemaal niets!

De brandweer heeft de brand kunnen blussen en is nog bezig met nablussingswerkzaamheden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Nadere berichten volgen, meldt het Korps Politie Suriname.

Na blussen door brandweer Suriname