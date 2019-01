VIDEO: man gaat brandend pand in om te plunderen en rent daarna keihard weg

PARAMARIBO, 1 jan – Dat het erg is gesteld met sommige mensen in Suriname bleek vannacht weer toen een man tijdens de brand kans zag om naar binnen te glippen in een van de brandende winkelzaken. Waarschijnlijk deed de man, die notabene een t-shirt met ‘Security’ opdruk aan had, dat om te plunderen.

Een oplettende brandweercommandant zag hem nog net langsglippen en alarmeerde zijn manschappen die hem, met gevaar voor eigen leven, eruit zijn gaan halen.

Toen de man weer buiten was, probeerden brandweerlieden hem staande te houden, maar hij begon keihard weg te rennen. Een brandweerman en aantal toeschouwers gingen nog achter hem aan maar tevergeefs. Dat leverde deze beelden op: