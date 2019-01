Grote brand in hoofdstad Suriname; bekend winkelpand afgebrand

PARAMARIBO, 1 jan – Het nieuwe jaar in Suriname is begonnen met een fikse brand in het centrum van Paramaribo. Het bekende winkelpand van Chiu Hung op de hoek van de dokter Sophie Redmond- en Zwartenhovenbrugstraat is afgebrand.

De brand begon iets na middernacht. Volgens Starnieuws staan belendende gebouwen ook in brand. Een van de panden is ingestort. De brandweer vroeg omstanders om verder te gaan staan, omdat de situatie zeer gevaarlijk is.