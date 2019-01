Man probeert drugs in pinda saus te smokkelen via luchthaven Suriname

PARAMARIBO, 27 jan – Het BID-Team van de politie op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven van Suriname heeft een 26-jarige Surinaamse man aangehouden die cocaïne probeerde te smokkelen in pakken met gemalen pinda, zogenoemde pinda saus. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De pakken in zijn reisbagage hadden een bruto gewicht van 11 kilogram. Hoeveel daarvan cocaïne was is niet bekend gemaakt door de politie. De man verklaarde dat hij de pakken pinda saus onder de markt heeft gekocht en dat hij niet wist dat er cocaïne in de saus verwerkt was.

Hij is door het BID-Team overgedragen aan de collega’s van de afdeling Narcoticabrigade, samen met de in beslag genomen pakken pinda saus waarin vermoedelijk cocaïne verwerkt is. Hangende het onderzoek is hij in verzekering gesteld op verdenking van overtreding van de Wet Verdovende Middelen.