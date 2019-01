Surinaamse zanger Damaru: ‘Mi Rowsu is mijn beste song ever’

PARAMARIBO, 27 jan – “‘Mi Rowsu’ is mijn best song ever. Om deze song wordt ik nog steeds geboekt vooral in het buitenland, met name Frans-Guyana en Nederland”. Dat vertelt zanger Damaru uit Suriname bij het jubileum van het nummer. Dit jaar is het namelijk precies 10 jaar geleden dat hij met ‘Mi Rowsu (Tuintje in mijn hart), de versie die hij samen met de Nederlandse zanger Jan Smit heeft vertolkt, een grote hit in Nederland scoorde.

De song bereikte de eerste plaats in zowel de Nederlandes single Top 100 als de Top 40. In september 2009 kreeg de single ‘Mi rowsu’ (Tuintje in mijn hart) de platina-status (20.000 verkochte exemplaren). Aan het einde van 2009 won de single de Sterren.nl Award voor Beste Lied van 2009 en de 100% NL Award voor Grootste Hit van 2009.

De versie met Jan Smit kwam tot stand door een weddenschap tussen de DJ Giel Beelen van de Nederlandse radiozender 3FM en Jan Smit in het ochtendprogramma GIEL. Beelen verloor de weddenschap en als tegenprestatie regelde hij een duet tussen Smit en Damaru. De weddenschap ging erom wie de meeste sponsors voor de wereldwijde kinderontwikkelingsorganisatie SOS Kinderdorpen zou binnenhalen.

Op de vraag als de Surinaamse King of Love Songs denkt ooit nog zo’n een grote hit als ‘Mi Rowsu’ in Nederland te zullen scoren, antwoorde hij als volgt: “Het is Godsplan. Na ‘Yu Na Mi Engel’ een duet met Poppe, dacht men ook dat het gedaan was, maar toen kwam ‘Mi Rowsu’”.