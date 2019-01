Vandaag crematie van vermoorde rijsthandelaar Oemrawsingh in Suriname

NIEUW NICKERIE, 25 jan – Vandaag vindt de crematie plaats van de op 14 januari jongstleden in Guyana dood aantroffen rijsthandelaar Nitinder Oemrawsingh. Voorafgaand aan de crematie is er een afscheidsdienst om 12.00u aan de Corantijn Polder serie B.

Het lichaam van de 40-jarige Oemrawsingh kwam eergisteren aan in Nickerie en werd daarna vrijgegeven aan de familie voor de uitvaart. De Surinamer uit Nickerie wordt in verband gebracht met de 2.300 kilo cocaïne die begin januari in Suriname is onderschept.

Hij werd op 14 januari gevonden met een kogelwond in zijn voorhoofd op een strand in buurland Guyana. De dag erna zou Oemrawsingh een verklaring af gaan leggen bij de recherche, aldus zijn advocaat. In het onderzoek naar deze zaak zitten nu tien verdachten vast.