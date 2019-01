‘Stroperij en illegale handel in Suriname serieuze bedreiging voor unieke dieren’

PARAMARIBO, 25 jan – Stroperij en illegale handel vormen een serieuze bedreiging voor unieke diersoorten in het Amazonegebied van Bolivia en Suriname. Met name in Suriname is de stroperij van zeeschildpaddeneieren een groot probleem. Die worden beschouwd als culinaire delicatesse. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek getiteld ‘An assessment of wildlife poaching and trafficking in Bolivia and Suriname‘ dat is uitgevoerd in opdracht van IUCN NL, de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature.

Stropers hebben het vooral gemunt op jaguars, vogels en reptielen, zeeschildpadden en diverse dieren die worden verhandeld voor menselijke consumptie (bushmeat). In Suriname zijn er aanwijzingen gevonden dat men al in 2003 jaguars en/of delen daarvan verkocht aan Chinezen. Het lijkt erop dat de situatie sindsdien alleen maar is verslechterd. Uit het onderzoek blijkt dat een netwerk van Chinezen betrokken is bij het verhandelen van jaguar delen vanuit het binnenland naar Paramaribo, waar ze verder verwerkt worden.

Foto © World Animal Protection

In Suriname blijft de illegale handel in zeeschildpaddeneieren een groot probleem. Het rapport maakt melding van zes gevallen tussen 2008 en 2017, waarbij 39.748 eieren werden geconfisqueerd. Bij één inval werden 23.500 eieren aangetroffen op een boot op de Marowijne-rivier, vlakbij de broedplek van de schildpadden, Galibi. Naar verwachting is dit het topje van de ijsberg, omdat slechts een klein percentage van de illegale handel wordt onderschept.

Suriname is een belangrijk leefgebied voor zeeschildpadden. Maar liefst vier van de zeven zeeschildpadsoorten op aarde gebruiken de stranden van Suriname om te nestelen. Allevier hebben een bedreigde status op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten. Lees het uitgebreid rapport ook hier.