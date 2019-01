Pindakaas uit Suriname doet intrede op de Nederlandse markt

AMSTERDAM/PARAMARIBO, 25 jan – In tijden van economische stagnaties zijn er toch bedrijven die het risico durven te nemen om zaken te doen buiten de landsgrenzen van Suriname. Handelmaatschappij L. Willemsberg N.V. is al bijna 40 jaar de trotse producent van Wippy pindakaas in Suriname. Het doel is niet alleen de Surinaamse markt te voorzien van de producten maar ook de Caraïbische en Europese markten.

De kans om de Europese markt te betreden heeft zich uiteindelijk aangemeld en het bedrijf is onlangs gestart met de export naar Nederland vanwege de grote vraag vanuit met name de Surinaamse diaspora. Op de Nederlandse markt wordt Wippy pindakaas verkocht onder de naam ‘Fosten’, welke inmiddels een geregistreerd merk in de Benelux is.

Fosten pindakaas wordt geproduceerd in zes varianten, bevat minimaal 95% geroosterde pinda’s en geen conserveringsmiddelen. Maar het belangrijkste is dat het een ‘made in Suriname’ product is.

Van links naar Rechts: Mw. Genevieve Radjiman-Willemsberg (Deputy Operations Manager & H.R) , Mw. Susan Tjong A Hung (General Manager), Dhr. Jerrel Macrooy (Deputy Financial manager), Dhr. Darryl Geerlings (Production Manager)

Op zaterdag 26 januari 2019 vindt er een proeverij plaats van 12:00 – 14:00 in de vestiging van Wah Nam Hong Superstore aan de Flinesstraat 24 in Amsterdam waarbij bezoekers de pindakaas mogen proberen en bij aankoop van een pot de tweede pot gratis is.