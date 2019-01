Steven Maayen: ‘Sabakoe heeft ook genoten in Suriname’

PARAMARIBO, 25 jan – “Sabakoe heeft ook genoten van de Kerst Owru Yari Tour 2018 in Suriname. Het is iedere keer weer een belevenis om te zien hoe de mensen zich vermaken op de muziek. Ze genieten echt en dat doet ons goed. Wij genieten ook ”, vertelt voorzanger tevens bandlieder Steven Maayen. De populaire kasekogroep Sabakoe kijkt terug op een succesvolle toer.

De groep doet volgens Maayen Suriname niet alleen aan om geld te verdienen, maar ook om de mensen waar voor hun geld te geven en dat is dit keer ook aardig gelukt. Die nieuwe poku ‘N’a Porti Fowru’ (Papa Kir’ a fowru) is ook goed aangeslagen. Dit was ook te merken aan de reacties van de mensen tijdens de optredens. Wat de voorzanger van Sabakoe ook is opgevallen, is de feestvreugde in december. “Iedereen leeft ernaar toe.”

Sabakoe is van januari tot november in Nederland om de Surinamers daar te vermaken en in december 2019 komt de groep naar Suriname om de mensen hier te entertainen. Maayen bedankt de mensen dat ze er weer waren voor de groep. Ook zijn collega bandleden is hij dankbaar voor hun inzet. “We zijn er weer in december met de wil van de Almachtige.”, besluit Maayen.

De populaire kasekogroep timmert al langer dan 33 jaar aan de weg in de kasekomuziekwereld.