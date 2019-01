Ontzielde lichaam Oemrawsingh aangekomen in Suriname en afgestaan aan nabestaanden

NIEUW NICKERIE, – Op woensdag 23 januari is het ontzielde lichaam van de in Guyana overleden Surinamer Nitinder Oemrawsingh vanuit Guyana overgebracht naar Nickerie. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt. Oemrawsingh werd op 14 januari dood gevonden in Guyana met een schotwond in zijn voorhoofd.

‘Nadat het lijk van de heer Oemrawsingh door de Surinaamse politie gedactyloscopeerd(*) was is het, in opdracht van het Openbaar Ministerie, afgestaan aan de nabestaanden’, schrijft de politie. Deze kunnen nu voorbereidingen gaan treffen voor de uitvaart.

(*) Dactyloscopie is de techniek voor het zichtbaar maken, classificeren en identificeren van vingerafdrukken. Zij wordt voornamelijk gebruikt als onderdeel van het forensisch onderzoek bij misdaadbestrijding en is onderdeel van de methoden tot het vaststellen van de identiteit.