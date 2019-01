Bende van zwart geschminkte Chinezen in Suriname vrijgelaten en gevlucht

PARAMARIBO, 15 jan – De bende bestaande uit vijf zwart geschminkte Chinese mannen, die in september 2017 in Suriname waren aangehouden door de politie, zijn vermoedelijk gevlucht uit Suriname. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd. De bende moest gisteren weer voor de rechter verschijnen, maar er was geen spoor van de mannen te bekennen.

De zwaarbewapende mannen waren speciaal uit China ingevlogen om een onbekend persoon in Suriname te gijzelen en af te persen. De ‘zwarte’ Chinezen werden door de politie gespot op een parkeerplaats en zagen er verdacht uit. “Toen zij werden aangesproken bleek aan hun accent dat het niet om manspersonen met een donkere huidskleur ging, maar om Chinezen. De mannen hadden ook pruiken bij zich”, meldde de politie kort na hun aanhouding.

Volgens de krant is de bende een paar keer voor de rechter verschenen, maar kon het proces wegens gebrek aan een tolk geen voortgang vinden. De vertalers verleenden toen geen diensten aan de overheid, omdat zij niet waren uitbetaald. Als gevolg daarvan had de rechter bepaald dat de mannen uiterlijk 30 augustus 2018 een tolk moesten hebben. Omdat dat niet is gebeurd, moest de voorlopige hechtenis op 1 september 2018 opgeschort worden en werden de mannen noodgedwongen in vrijheid gesteld.

Beelden van hun aanhouding in 2017