Vier personen aangehouden ivm mega drugszaak rijstcontainers in Suriname

PARAMARIBO, 15 jan – De narcoticabrigade in Suriname heeft vandaag vier personen in verzekering gesteld in verband met de mega drugsvangst in rijstcontainers. Het betreft in deze twee inklaarders, een douaneambtenaar en een vrachtwagenchauffeur.

De inklaarders zijn de 55-jarige Hillary, G. en de 30-jarige Vanella, M. De douaneambtenaar is de 49-jarige Dharmindersingh, A. en de vrachtwagenchauffeur is de 43-jarige Shailindra, O. meldt de politie op haar website.



Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn deze verdachten hangende het onderzoek in verzekering gesteld.