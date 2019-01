Dochter bleef pensioen van in Suriname overleden vader ontvangen

ALMERE, 9 jan – Een 65-jarige vrouw uit Almere is veroordeeld omdat ze jarenlang de AOW-uitkering van haar in Suriname overleden vader bleef innen. De vader overleed in maart 2013 in Suriname, maar dat verzweeg de dochter voor de Sociale Verzekeringsbank. Die instantie betaalde daardoor tot mei 2017 elke maand het basis pensioen uit.

De Almeerse nam het geld, in totaal ruim 24.000 euro, vervolgens van de bankrekening op met een bankpas die ze beheerde. Dit zonder medeweten van haar man en broer. Het geld ging onder meer op aan kleding, boodschappen en vakanties, schrijft Omroep Flevoland.

De vrouw kreeg hiervoor 180 uur werkstraf opgelegd door de politierechter in Utrecht, waarvan 80 uur voorwaardelijk. Ook heeft ze een terugbetalingsregeling met de Sociale Verzekeringsbank getroffen, waarbij ze elke maand 200 euro gaat terugbetalen.