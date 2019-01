Bouterse maakt zich niet druk om uitkomst proces Decembermoorden in Suriname

PARAMARIBO, 9 jan – President Desi Bouterse van Suriname maakt zich niet druk over de uitkomst van het strafproces over de decembermoorden. Bouterse, die hoofdverdachte is in dit proces, noemt het ‘een politiek proces met als enige doel hem weg te krijgen’. Dat zei hij dinsdagmiddag tijdens een persconferentie in het presidentieel paleis in Paramaribo.

Het OM heeft tegen hoofdverdachte Bouterse 20 jaar cel geëist, net als tegen zeven andere verdachten. Voor negen verdachten is vrijspraak gevraagd. Komende vrijdag 11 januari gaat de rechter in Suriname verder met deze zaak.

Hoewel Bouterse Nederland niet bij naam noemde, maakte hij duidelijk dat Nederland een belangrijke rol speelt in het proces. “Dat politieke gedeelte van 8 december is voor mij heel erg duidelijk. Ze willen Bouterse dat proces aan zijn broek smeren”, aldus een laconieke president die verder nog het volgende zei: