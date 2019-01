Containers met drugs waren al door douane Suriname gescreend en verzegeld

PARAMARIBO, 9 jan – De gisteren onderschepte containers, waarin drugs tussen rijst verstopt was, waren al door de douane in Suriname gescreend en verzegeld. Dat schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws vandaag. Het gaat om acht containers die al klaar stonden om via Guadeloupe naar Frankrijk verscheept te worden, toen de cocaïne ontdekt werd door de Port Control Unit.

Volgens Starnieuws zijn tot nu toe twee containers onderzocht. Vandaag zal doorgegaan worden met het onderzoek van de overige containers. Pas dan kan de politie in Suriname met een officiële verklaring naar buiten komen. Tot nu toe is zeker 2.300 kilo cocaïne aangetroffen tussen de rijst, die afkomstig is van Nivash rijstpellerij. Diverse eenheden van het Korps Politie Suriname zijn betrokken bij het grootschalige onderzoek na de drugsvangst.

Intussen is ondernemer Nitender Oemrawsingh van Nivash rijst gisteren aangehouden door een arrestatieteam in Nickerie. Een ander rijstbedrijf uit Nickerie, waarvan de containers zijn, is eveneens in beeld gebracht. Ook is een inklaarder aangehouden en is het duidelijk dat veel meer personen betrokken zijn bij deze zaak die vandaag ook veel aandacht kreeg in de Nederlandse media.