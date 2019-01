Nickeriaanse ondernemer aangehouden i.v.m. enorme drugsvangst op haven Suriname

PARAMARIBO, 8 jan – Een arrestatieteam van de politie in Suriname heeft vandaag een ondernemer uit Nickerie aangehouden, in verband met de enorme drugsvangst eerder op de dag in containers op de Jules Sedney haven in Paramaribo. Volgens Starnieuws gaat het om de 40-jarige Nitinder Oemrawsingh (FOTO) van Nivash rijst.

De meer dan 2.300 kilogram drugs werden aangetroffen in diverse containers met rijst. Volgens Starnieuws behoort de lading rijst toe aan rijstbedrijf Nivash. De containers zijn van de pellerij van Oemrawsingh.

De aangehouden ondernemer moet tegenover de politie verklaren hoe de drugs in de containers zijn terechtgekomen.