Suriname in de ban van grote drugsvangst op haven

PARAMARIBO, 8 jan – Suriname is in de ban van een grote drugsvangst vandaag op de Jules Sedney Haven in Paramaribo. Op foto’s die via WhatsApp worden rondgestuurd is te zien dat het gaat om diverse containers. In de containers zaten balen rijst waarachter de pakken met drugs verstopt waren.

Volgens eerste berichten gaat het om zeker 1.800 kilo aan drugs. Ook worden er namen genoemd, maar er is nog geen officiële informatie beschikbaar over de drugsvangst. Ook is nog niemand aangehouden.

De douane en politie-eenheden waren tot laat in de middag nog ter plaatse bezig met het onderzoek. De foto’s die vanmiddag al snel via WhatsApp verspreidt werden: