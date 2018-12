Dronken autobestuurder vast na dood 12-jarig meisje

PARAMARIBO, 27 dec – Een 47-jarige man is in verzekering gesteld door de politie in Suriname, nadat zijn auto met twee inzittenden in de nacht van woensdag op donderdag 27 december over de kop sloeg. Bij het ongeluk kwam een 12-jarig meisje dat in de auto zat om het leven. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de man met alcohol op achter het stuur zat.

Onderzoek wees uit dat de bestuurder met zijn twee nichtjes over de Krakaweg reed, komende vanuit de Afobakkaweg en gaande richting de Kennedyweg. Ter hoogte van Cabendadorp week hij bij het beschrijven van een rechtse bocht uit voor een plas water en moet daarbij de controle over de besturing van het voertuig hebben verloren.

De auto kwam tegen de steunkabel van een elektrische mast aan, sloeg over de kop en belandde in de langs de weg lopende trens. Het 12-jarig meisje moet hierdoor uit het voertuig zijn geslingerd en het leven hebben gelaten. De bestuurder en zijn andere nichtje zijn door omstanders uit het voertuig gehaald aldus het Korps Politie Suriname.