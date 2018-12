Dode bij verkeersongeval Krakaweg in Suriname

PARAMARIBO, 27 dec – Bij een verkeersongeval aan de Krakaweg is vandaag een vrouwspersoon om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde iets na middernacht. Volgens de eerste informatie gaat het om een eenzijdig ongeval, waarbij zij bijrijder was. Van de auto is niet veel over zoals op de foto te zien is.

Het lichaam van de vrouw werd op de berm aangetroffen zoals op onderstaande foto ook te zien is. Het Korps Politie Suriname heeft nog geen officieel bericht over dit ongeval naar buiten gebracht.

Volgens Dagblad Suriname gaat het om een 13-jarige. De man met wie zij in de auto zat zou ten tijde van het ongeval onder invloed van alcohol zijn. De mogelijke oorzaak van dit ongeluk is dat de bestuurder te hard heeft gereden, aldus Dagblad Suriname.

Het slachtoffer