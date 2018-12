Gruwelijk doodgereden fietser was Guyanese visser in Suriname

PARAMARIBO, 20 dec – De fietser die donderdagochtend 13 december, na een gruwelijke aanrijding om het leven kwam, is geïdentificeerd als de 31-jarige Oswick Trotman. De man z’n lichaam raakte ernstig verminkt na de aanrijding waardoor identificatie moeilijk was. Hij werd uiteindelijk geïdentificeerd door leden van zijn pleegfamilie en de kapitein van de vissersboot bij wie hij in dienst was.

Trotman die de Guyanese nationaliteit bezat en visser van beroep was, woonde vanaf zijn 13e jaar in Suriname meldt het Korps Politie Suriname. Hij werd die 13 december omstreeks kwart voor vijf, door een personenauto aan de Anton Dragtenweg aangereden. De bestuurder van die auto had teveel gedronken en reed na de aanrijding door.

Het ontzielde lichaam van Oswick,Trotman is voor obductie in beslag genomen. Hij is de 73ste verkeersdode dit jaar.