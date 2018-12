PARAMARIBO, – Een woningbrand aan de Magentaweg in Suriname heeft woensdag dit huis (foto) volledig in de as gelegd. Bij de brand kon een jongen uit de woning worden gered door buurtbewoners. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Van de bluswerkzaamheden, die werden verricht door de brandweer in Suriname, verschenen onderstaande beelden op Facebook.

De politie en brandweer hebben de zaak in onderzoek. Later meer.