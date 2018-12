Arrestant in Suriname wilde ontsnappen door te gaan liggen in voedselcontainer

PARAMARIBO, 20 dec – Een arrestant op het politiebureau te Geyersvlijt, heeft dinsdag op slinkse wijze getracht om het cellenhuis te ontvluchten. De man ging in foetushouding in een langwerpige container, waarin arrestanten voeding wordt aangeleverd, liggen. Hij hoopte zo naar de bestelwagen van de chauffeur te worden gesmokkeld en te ontsnappen meldt het Korps Politie Suriname.

Toen de container op bepaald moment door twee arrestanten naar de bestelwagen gedragen, besloot de chauffeur mee te helpen. Daarbij viel het de chauffeur op dat de container te zwaar aanvoelde. Hij opende het deksel om de inhoud te controleren en zag de arrestant liggen.

Hij sloeg alarm waarna de arrestant, die al langer dan een jaar in voorarrest zit voor diefstallen doormiddel van geweldpleging, weer in de cel is geplaatst door de politie. Er is een mini zaktelefoon in het bezit van de arrestant aangetroffen en in beslag genomen.