Decembermoorden vandaag herdacht in Suriname en Nederland

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 8 dec – Bovenstaand gedenkteken werd op 8 december 2009 onthuld op Fort Zeelandia, door de toenmalige president van Suriname Ronald Venetiaan. Het gedenkteken werd geplaatst op de plek waar op 8 december 1982 vijftien prominente Surinamers door het militaire regime onder leiding van de huidige president Bouterse werden gemarteld en doodgeschoten.

Vandaag vinden zowel in Suriname als Nederland herdenkingen plaats. In Suriname is er om 12.00u lokale tijd een herdenking bij het fort. Daarna is er om 19.00u een herdenking bij de St. Alphonsus parochie aan de Keizerstraat in Paramaribo.

In Nederland vindt de jaarlijkse herdenking van de Decembermoorden plaats bij het herdenkingsmonument bij de Mozes & Aäronkerk in Amsterdam. Traditiegetrouw is er vooraf aan de herdenking, een korte plechtigheid om 16.00u bij het Consulaat-Generaal van Suriname in Buitenveldert/Amsterdam. Het hele programma staat hier.

De slachtoffers: