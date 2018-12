Nieuwe videoclip voor Kerstnummer ‘Kresneti Firi’ van Powl Ameerali

PARAMARIBO, 8 dec – De bekende zanger Powl Ameraali uit Suriname, heeft deze week een nieuwe videoclip uitgebracht voor het nummer ‘Kresneti Firi’. De video van het kerstnummer, dat gearrangeerd is door Ernesto van Dal, is gemaakt door CDQ Universal.

Powl is al ruim 35 jaar een begrip in de Surinaamse showbizz en één van de grootste Suripop artiesten die Suriname rijk is. In maart 2019 komt deze legendarische singer/songwriter naar Nederland voor vijf unieke theaterconcerten onder de naam Lobi.Firi.Prisiri.

Bekijk de nieuwe videoclip hieronder:





Powl Ameerali – Kresneti Firi