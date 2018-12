Begrafenis granman Mathias van de Kwinti’s in Suriname

PARAMARIBO, 8 dec – De Kwinti’s in Suriname brengen zaterdag 8 december 2018 hun overleden stamhoofd naar zijn laatste rustplaats. Hij wordt begraven op de begraafplaats van het dorp Witagron van waaruit hij de stam sinds 2002 leidde. Mathias overleed op 8 september op 80-jarige leeftijd. Geheel volgens het gebruik bij de marrons vindt de ter aarde bestelling pas na drie maanden plaats.

Voorafgaand aan de begrafenis was er vrijdagavond een nachtwake, met zowel stichtelijke liederen als culturele zang en dans. Vertegenwoordigers van de andere stammen zijn al dagen ter plekke om de Kwinti’s te ondersteunen.

Minister Edgar Dikan  van Regionale Ontwikkeling in Suriname is vrijdag in het dorp aangekomen. Ook districtscommissaris  Ludwig Mettendaf van Sipaliwini, bestuursressort Boven-Coppename, is ter plekke.