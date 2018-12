Veiling van de Maretraite Mall in Suriname ingetrokken

PARAMARIBO, 2 dec – Afgelopen week werd bekend dat de Maretraite Mall in Paramaribo geveild zou worden, vanwege een betalingsachterstand bij de bank. Zojuist is echter bekend geworden dat de veiling is ingetrokken. Dat zegt de advocaat van de eigenaar tegen de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT).

“Ik ben gebeld door de bank dat de veiling is ingetrokken. De bank zal zich beraden over de zaak en mijn cliĆ«nt zal op de hoogte worden gesteld wat er verder zal gebeuren” aldus de advocaat tegen dWT. Unithouders van het winkelcentrum zijn volgens de krant enigszins gerustgesteld, omdat de veiling van het terrein van de mall is aangehouden.

De Maretraite Mall, die ongeveer 7 miljoen US dollar heeft gekost en met behulp van China is neergezet, werd in 2006 geopend. Direct na de opening leverde een Nederlandse architect kritiek op de bouw van de mall en noemde het in alle opzichten levensgevaarlijk.