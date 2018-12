Chaos op Bosje brug in Suriname na verkeersongeval met bus

PARAMARIBO, 2 dec – Diverse auto’s zijn zaterdag beschadigd bij een ongeval op de Jules Wijdenboschbrug in Suriname. Volgens de eerste informatie zouden de remmen van een bus het hebben begeven. Deze bus zou vervolgens diverse auto’s op de brug geraakt hebben. Uiteindelijk kwam de bus daardoor tot stilstand.

Meerdere auto’s liepen daarbij schade op en er ontstond chaos op de brug, doordat automobilisten massaal uit hun voertuigen stapten. Een inzittende van de bus schrijft op Facebook:

F*ck men f*ck

Rem gwe in één keer

ik was in die tourbus ja

Thank god I’m alive….

Op een filmpje, dat geplaatst is door iemand anders die in de bus zat, is de ravage goed te zien.