Herdruk van Surinaams kookboek ‘Voeding goed – Volk gezond!’ uit 1954

ROTTERDAM, 2 dec – Op 21 december aanstaande verschijnt bij Uitgeverij Dubois nog een nieuw ‘oud kookboek’: de ongewijzigde herdruk van ‘Voeding goed – Volk gezond!’ Dit kookboek uit Suriname zag in 1954 het licht tijdens de gelijknamige voedseltentoonstelling te Paramaribo. Het is – net als het Surinaamse kookboekje ‘Mais-recepten‘ uit 1916 – een uniek hebbeding, zowel voor verzamelaars van (Surinaamse) kookboeken als voor liefhebbers van de Surinaamse keuken. De 216 recepten gunnen de lezer een blik in de Afro-Surinaamse, Hollandse, Hoogduits- en Portugees-joodse, Inheemse, Javaanse en Hindoestaanse keuken in de koloniale tijd.

De recepten behandelen achtereenvolgens de bereiding van soepen, rijst en rijstgerechten, aardvruchten, broodvrucht, groenten, vleesgerechten, kip en kipgerechten, wild, visgerechten, bananen, nagerechten, maisgerechten, eiergerechten, koekjes, jam- en broodbeleg, dranken, vruchten (inmaak) en ijs-cream. De samenstellers raden onder andere het gebruik van verse en fris uitziende ingrediënten aan, afwisseling in de maaltijden, elke dag vers fruit en gematigd gebruik van kruiden en specerijen. Het kan zo in een kookboek van nu.

Bijzonder is dat het boek alle 60 recepten bevat van het kookboekje “Wat de Surinaamse Pot Schaft”, het tweede kookboekje dat ooit in Suriname is verschenen. Dit is samengesteld door Hendrina Seppen – de Wekker en Adriana Floor-Gordeau, destijds werkzaam als directrice en onderwijzeres aan de Eerste Surinaamsche Huishoud- en Industrieschool te Paramaribo.

Toen eerstgenoemde het kookboekje in 1939 aan het publiek presenteerde tijdens de tentoonstelling “De Surinaamse Voeding”, kondigde zij aan dat een uitgebreider boek in voorbereiding was. Deze uitgave liet tot 1954 op zich wachten. “Voeding goed – Volk gezond” was gelijk een groot succes. Surinaamse kranten uit die tijd berichtten dat menigeen naar de gelijknamige voedingstentoonstelling terugkwam om nog een exemplaar aan te schaffen. Daarna is nooit een herdruk verschenen en dat geeft gelijk de zeldzaamheid ervan aan.

Uit onderzoek is gebleken dat de recepten voor Broodvruchtschotel en Zuurzak-ijs afkomstig zijn van dr. Sophie Redmond en dr. Esseline Polanen, respectievelijk de eerste zwarte vrouwelijke arts en eerste vrouwelijke apotheker in Suriname.

Vormgeving: Zijwit, Blz.: 84, formaat 23,5 x 16 cm, ISBN: 9789082870602, Prijs: €19,95.

