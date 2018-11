Vandaag is de eerste ‘Internationale Dag van de Jaguar’

PARAMARIBO, 29 nov – Op de biodiversiteitstop in het Egyptische Sharm-El-Sheikh werd onlangs besloten dat op 29 november 2018 (vandaag) voor het eerst de Internationale dag van de jaguar plaats zou vinden. Deze dag is nodig omdat het niet goed gaat met de diersoort. In het wild leven er nog maar 15.000 jaguars en hun biotoop, die zich ooit uitstrekte van het zuiden van de VS tot in het zuiden van Argentinië, is al gekrompen tot de helft.

Het Wereldnatuurfonds stelde zelf vast hoe schrijnend de situatie voor de jaguarpopulatie is, laat het fonds zelf weten. In het tropische regenwoud in Suriname bijvoorbeeld, stootten medewerkers bij een bezoek aan een nederzetting van goudzoekers op twee vers gestroopte jaguars. ‘Het feit dat verschillende delen van de dieren reeds werden klaargemaakt om geëxporteerd te worden, wijst erop dat het niet gaat om een alleenstaand geval, maar om internationale handel in bedreigde soorten’, aldus het WWF.

Op de top in Egypte werd ook een regionaal actieplan voorgesteld dat deze soort en zijn leefgebieden op het Amerikaanse continent moet redden. Verder moet een regionaal actieplan verandering brengen. Daarin is onder meer opgenomen dat er in heel Latijns-Amerika een samenwerking moet ontstaan voor de bescherming van de habitat van de jaguar en dat er economische systemen en acties gezocht moeten worden voor het behoud van jaguars en bijbehorende ecosystemen.