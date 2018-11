Man in Suriname ontvoerd en daarna misbruikt door drie vrouwen

PARAMARIBO, 29 nov – Bizar verhaal vanuit de rechtbank in Suriname: een man die in april werd ontvoerd in het centrum van Paramaribo, werd daarna op brute wijze seksueel misbruikt door drie vrouwen. Dat blijkt uit een zaak die gisteren door de rechter werd behandeld. In die zaak werd een zekere Romeo P. veroordeeld omdat hij samen met anderen verantwoordelijk zou zijn voor de ontvoering van het slachtoffer.

Volgens Dagblad De Ware Tijd (dWT) hield het slachtoffer, als gevolg van de seksuele handelingen, zwellingen en inwendige bloedingen op aan zijn geslachtsdeel. De daders probeerden zijn penis af te snijden, maar hij kon het voorkomen. Volgens een medisch specialist zijn sommige letsels op het lichaam van het slachtoffer niet te genezen. Hij is volgens de openbaar aanklager verwezen naar een plastisch chirurg voor een dringende ingreep.

Volgens DWT werd het slachtoffer na de mishandeling gebonden aan handen en voeten in een trens gegooid, maar kon van de verdrinkingsdood worden gered door een voorbijganger. Bij de rechtszaak waren geen van de verdachten aanwezig. Hoofdverdachte Romeo P. wordt gerechtelijk vervolgd voor zware mishandeling en het ontvoeren en kreeg een gevangenisstraf opgelegd van twaalf maanden, waarvan negen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.