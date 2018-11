Bouterse, Che en Fidel op billboard op Onafhankelijkheidsdag Suriname

PARAMARIBO, 29 nov – Bij de herdenking van de drie en veertigste onafhankelijkheidsdag van Suriname, is een opmerkelijke billboard te zien geweest. De billboard was op verschillende plekken geplaatst. President Desiré Bouterse prijkt erop samen met vijf Latijns-Amerikaanse militante leiders. Het betreft Che Guevara, Hugo Chavez Fidel Castro, Evo Morales en Simón Bolívar. Bestuurskundige August Boldewijn vindt het ongepast en ook een klap in het gezicht van de Surinamers die aan de wieg stonden van de onafhankelijkheid.

Onder meer de toenmalige premier Henck Arron en nationalistisch leider Eddy Bruma zijn geen moment genoemd of herdacht. “De billboard is in elk geval niet bedoeld om de waarheid van onze staatkundige onafhankelijkheid op de voorgrond te plaatsen”, zegt Boldewijn tegenover De West. Hij vindt het een onterechte handeling van de regering om de militante figuren op te hemelen op Onafhankelijkheidsdag.

Er had best wat gezegd of gedaan kunnen worden als eerbetoon aan Henck Arron die het land leidde naar de onafhankelijkheid. En ook Eddy Bruma, die gezien mag worden als de motor achter de autonomie van Suriname. “Als Bruma niet betrokken was geweest, hadden wij geen onafhankelijkheid gekregen”, aldus Boldewijn. Hij vindt het daarom absurd dat Bruma nooit is geplaatst op een billboard of opgehemeld is geworden.