BCM Entertainment Agency biedt platform aan artiesten in Suriname

PARAMARIBO, 30 nov – De organisatie BCM Entertainment Agency van topzanger Bryan Muntslag wil naast het organiseren en produceren van evenementen, ook een platform zijn voor doorgewinterde en opkomende artiesten in Suriname. Dat vertelt Muntslag aan Waterkant.Net. Het eerste evenement van BCM Entertainment Agency was het galaconcert His-Tori van de zanger in theater Thalia.

Het succes van dit concert heeft ertoe geleid dat BCM Entertainment Agency in het kader van 128 jaar herdenking Javaanse immigratie in augustus, het SUJAWA concert heeft georganiseerd in de Anthony Nesty Sporthal. SUJAWA was evenals His-Tori een reflectie op de succesvolle carrière van musici die niet alleen hun sporen hebben verdiend in, maar tevens invloed hebben gehad op, de hedendaagse Surinaamse muziekwereld.

“Beide shows waren een daverend succes. De hoge mate van kwaliteit heeft een vrij hoge spin-off gehad en daarmee de vraag doen stijgen naar meer producties. Ook de reactie en de vraag naar innovatieve concepten vanuit het bedrijfsleven zijn in stijgende lijn” benadrukt Bryan Muntslag. Het nieuwste evenement van BCM Entertainment Agency is The Classic Dance & Dinner show. De eerste van een serie classic dinner concerten vindt plaats op 1 december in Rooftop van Ramada Paramaribo Princess hotel & Casino.