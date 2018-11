Lalla Rookh: een adembenemende dans- en muziekvoorstelling in Suriname

PARAMARIBO, 13 nov – Magisch, mystiek, spannend en spiritueel is de bijzondere dans- en muziekvoorstelling ‘Lalla Rookh’, die de komende week te zien is in Suriname. De choreograaf Shailesh Bahoran en de componist Raj Mohan hebben, speciaal ter gelegenheid van 145 jaar Hindostaanse immigratie, de bestaande voorstelling verrijkt met tekst en livemuziek, waardoor een interessante interactie ontstaat tussen de muzikanten en de dansers.

Shailesh Bahoran is de rijzende ster op het gebied van danstheater. Hij haalt inspiratie uit de Indiase dans en combineert deze met westerse stijlen zoals hip hop. Hij heeft de samenwerking met Raj Mohan gezocht wegens hun gezamenlijke passie en interesse voor hun Surinaams-Hindostaanse erfgoed. De allround zanger, muzikant, dichter en componist Raj Mohan blijft verrassen met nieuwe klanken, ritmes en sferen. Zijn composities variëren van Baithak Gana en Ghazal-stijl tot pop, rock en jazz en alle mogelijke mengvormen.

‘Lalla Rookh’ is de naam van het schip dat de eerste contractarbeiders van India naar Suriname bracht. De geschiedenis van de Hindoestaanse contractarbeiders. De reis met de vele uitdagingen die ze hebben moeten doorstaan maar ook hoop naar de toekomst.

De Surinaamse première van ‘Lalla Rookh’ is op woensdag 14 november in het Cultureel Centrum Nickerie (CCN) , waar overdag ook 400 scholieren van de voorstelling kunnen genieten. In het CCN staat op 13 en 14 november de fototentoonstelling over de geschiedenis van de Indiase contractarbeiders in Suriname, die is samengesteld door de Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie. Deze expositie is van vrijdag 16 tot vrijdag 23 november te bezoeken in het Lalla Rookh Museum in Paramaribo.

In Paramaribo is de dans- en muziekvoorstelling ‘Lalla Rookh’ te zien op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 november in Theater On Stage Performing Arts. Kaartjes bij On Stage, Dio en Amrish Store. Deze voorstelling is financieel ondersteund door de Nederlandse ambassade in Paramaribo, GCE Matchingfonds en Dutch Culture.