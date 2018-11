Concert Jah Cure tweede internationale reggaeshow in Suriname dit jaar

PARAMARIBO, 13 nov – Het concert van de Jamaicaanse reggaezanger Jah Cure, dat op 29 decmber in At Live Entertainment voorheen Flamboyant Park plaats vindt, is de tweede internationale reggaeshow van 2018 in Suriname. De eerste was die van de bekende reggaeband Morgan Heritage in september.

Jah Cure of Iyah Cure, geboren als Siccaturie Alcock (Hanover, Jamaica, 11 oktober 1978) is een Jamaicaanse reggaemuzikant die opgroeide in Kingston. Hij doet Suriname na ongeveer 2 jaar weer aan voor het geven van een concert. Na Suriname vliegt hij door naar Guyana waar hij op oudjaarsdag een show geeft.

De Jamaicaanse artiest is vol lof over Suriname. “Ik hou niet alleen van het land, maar ook van de mensen en de cultuur. Het laat me denken aan Jamaica”, vertelt hij in een filmpje op zijn website.