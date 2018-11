‘Vakbeweging in Suriname voelt zich in de steek gelaten door overheid’

PARAMARIBO, 13 nov – Voorzitter Robby Berenstein van de Vakcentrale C-47 (l) maandag bij de opening van de Sub Regionale Vergadering voor het Caribisch Gebied. Berenstein heeft op de openingsdag laten weten dat de vakbeweging in Suriname zich in de steek gelaten voelt door de overheid.

De deelnemers behandelen de problemen waarmee de lidbonden van deze organisatie kampen. In dat kader wordt er ook aandacht besteed aan de sluiting van Suralco in Suriname, maar ook aan de sluiting van de olieraffinaderij en de staalindustrie op Trinidad and Tabago.

De vergadering vindt plaats onder auspiciën van de IndustriALL Global Union (IGU). Het is de eerste keer dat deze meeting in Suriname wordt gehouden. De conferentie duurt tot en met dinsdag.