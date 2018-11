Zanger Johnny de Miranda op 94-jarige leeftijd overleden in Suriname

PARAMARIBO, 12 nov – Afgelopen weekend is in Suriname de bekende kaseko-zanger Johnny de Miranda op 94-jarige leeftijd overleden. Hij werd volgens familie zondagavond dood aangetroffen in zijn huis schrijft Radio 10 Magic FM.

In de eerste helft van de jaren 70 boekte hij zijn grootste successen met de albums ‘The Sunny Sound Of Suriname” en ‘Faja Lobie’, beiden geproduceerd door Alberto Gemerts. Miranda is in 2015 vanwege zijn bijdrage aan de Surinaamse muzikale geschiedenis, onderscheiden tot Commandeur in de Ere-orde van de Gele Ster.

Zijn familie plaatste onderstaande bericht op Facebook:

“De nestor van de Surinaamse muziek is niet meer. Deze muzieklegende die de vorige maand nog 94 jaar werd, heeft tot het laatst waardig en met alle trots zelfstandig gewoond”.