Eerste regionaal kantoor Islamic Development Bank komt in Suriname

PARAMARIBO, 12 nov – Het eerste regionale kantoor van de Islamic Development Bank, IsDB, zal in Suriname worden gevestigd. Dit meldt het ministerie van Financiën. Minister Gilmore Hoefdraad heeft in Jeddah, Saoedi Arabië gesprekken gevoerd met Mansur Muhtar, Vice President Operations van de IsDB. Het regionaal kantoor in Suriname zal als hub dienen voor dienstverlening aan Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Ook Suriname zelf zal profijt trekken.

Onder meer zal de efficiëntie worden opgevoerd binnen de samenwerking. “De Bank herhaalde haar bereidheid voor ondersteuning en financiering van de bouw van het nieuw Academisch Ziekenhuis Paramaribo en zet de voorbereidingen in dit kader met Suriname voort. Ook de voortgang van de projecten in de onderwijssector, namelijk het technisch beroepsonderwijs en huisvesting werden besproken”, meldt Financiën.

Ook de zogenaamde Reverse Linkage projecten kwamen aan de orde. Via deze projecten wordt financiering en technische assistentie verschaft aan IsDB-lidlanden. “Goede ervaringen heeft Suriname nu reeds in de rijstsector in samenwerking met Maleisië. Ook zijn in voorbereiding Reverse Linkage projecten op het gebied van kunstmatige inseminatie van vee met Indonesië en de opleiding van luchtverkeersleiders met Turkije”, aldus Financiën.