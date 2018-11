Concacaf U20: Verenigde Staten maatje te groot voor Suriname

FLORIDA, 10 nov – De Verenigde Staten zijn vrijdagavond een maatje te groot gebleken voor Suriname. Tijdens de voorrondes van het Concacaf U20 kampioenschap won het gastland met 7-0 van Suriname. Suriname kwam anders dan in de vorige wedstrijden, niet aan scoren toe. Ondanks dat Suriname het goed heeft gedaan is het team nu uitgeschakeld voor de kwalificatie reeks.

Het CONCACAF Under-20 Championship is een tweejaarlijks toernooi dat een kampioen en de qualifiers van de Confederation bepaalt voor de FIFA U-20 World Cup. Teams uit Midden-Amerika en het Caribisch gebied komen in aanmerking voor het CONCACAF Under-20 Championship via regionale toernooien, terwijl Canada, Mexico en de VS automatische deelnemers uit de Noordzone zijn.

De aanvoerder van Suriname gaf aan het eind van de wedstrijd aan dat Suriname veel geleerd heeft tijdens het toernooi. “Er valt nog veel te leren, we gaan trainen en zeker terugkomen. De toekomst ziet er goed uit voor ons en we komen zeker terug” aldus captain Alvaro Verwey.