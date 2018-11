Door auto aangereden voetganger overleden, bestuurder voortvluchtig

PARAMARIBO, 10 nov – De politie in Suriname is op zoek naar de bestuurder van een groen gelakte Toyota Starlet. Deze reed donderdagavond een voetganger aan en liet het slachtoffer in hulpeloze toestand achter. De voetganger, een 37-jarige vrouw, werd met verwondingen per ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Vanmorgen vroeg overleed zij in de ziekeninrichting meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens verklaring van een getuige liep Alba aan de uiterste linkerzijde op de Mariestraat. De voetganger liep vanuit de Kwattaweg naar de richting van de Sohawanweg toen zij door de auto die vanuit de tegenovergestelde richting kwam, aan de Mariestraat ter hoogte van pand no. 17 werd aangereden.

De veroorzaker is nog voortvluchtig. De politie van het ressort Munder is belast met het onderzoek. Het ontzielde lichaam van de vrouw is na afstemming met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Met het overlijden van dit verkeersslachtoffer staat de verkeersbarometer landelijk op 67.