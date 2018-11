Man die tegen gebouw aanreed en dood werd aangetroffen had remvloeistof ingenomen

PARAMARIBO, 9 nov – De man die donderdag met zijn auto tegen een gebouw aanreed had eerder op de dag remvloeistof bij een pompstation gekocht en het middel ingenomen. Het gaat om een 54-jarige man die bij aankomst van de politie levenloos in het voertuig werd aangetroffen.

Onderzoek wees uit dat hij eerder op die dag een shell shop aan de Gemenelandsweg heeft aangedaan, waar hij brake fluid (remolie) bestelde. Zonder hiervoor te betalen liep hij naar zijn auto waar hij het middel innam. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Hij reed daarna in volle vaart weg. Aan de Kasabaholoweg reed hij tegen een pand op. Het motief tot zijn daad is niet bekend. Na overleg met het Openbaar Ministerie is het Ontzielde lichaam voor obductie in beslag genomen.