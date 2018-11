U-20 voetbalselectie Suriname wint met 2-0 van Trinidad and Tobago

FLORIDA, 8 nov – Alweer een klinkende overwinning voor Suriname tijdens de voorrondes van de U-20 Concacaf Kampioenschappen in Florida. Met dominant voetbal heeft Suriname woensdag met 2-0 gewonnen van Trinidad & Tobago. Het is de derde gewonnen wedstrijd in een reeks van vijf en met nog 1 wedstrijd te gaan, tegen de VS, maakt Suriname (in theorie) kans om poulewinnaar te worden!

Suriname laat goed voetbal zien op deze Concacaf voorronde. Eerder wonnen de U20 mannen met 13-2 van de US Virgin Islands. Daarna werd het 2-1 tegen Saint Vincent. Eergisteren verloor Suriname met 1-2 van Puerto Rico door een tegendoelpunt in de allerlaatste minuut. En woensdag werd dus met 2-0 van Trinidad & Tobago gewonnen.

Vrijdag speelt Suriname haar laatste wedstrijd tegen de VS, die nummer 1 staat in de groep. Bij winst kan Suriname de leiding overnemen maar dan zou ons land de wedstrijd met een hoog doelsaldo moeten winnen.

Bekijk de samenvatting van Suriname – Trinidad & Tobago hier: