Suriname moet kat-in-de-zak affaire vermijden bij overname krachtcentrale

PARAMARIBO, 8 nov – Suriname mag zich niet laten beet nemen nu het op het punt staat de Afobaka stuwdam met krachtcentrale over te nemen. Als het tegen eind 2019 zover is, moet het hele systeem in pico bello staat verkeren. Dit zegt Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname, NPS. Zoals de kaarten nu liggen, dreigt het land een kat in de zak te kopen. Van een regeling of overeenkomst die de kwaliteit van het oude systeem garandeert, is nog geen sprake.

Veel tijd om het voor elkaar te krijgen, is er niet meer. “Wij moeten geen tweedehandse auto overnemen, waarvan de motor elk moment oververhit kan raken en de banden elk moment kunnen springen”, zegt Rusland tegenover De West. Het komt nu op alertheid aan. De stuwdam en de centrale zijn ruim vijftig jaar in gebruik.

Het is van belang eendoorlichtingsrapport af te dwingen. Rusland zou het voorbarig van de regering vinden als die nu al in een hoerastemming zou verkeren. In en buiten het parlement is er nogal wat kritiek op de uitkomst van vier jaar onderhandelen. Het land moet Alcoa jaarlijks tientallen miljoenen betalen voor geleverde energie. Energie die eigenlijk bestemd was voor verwerking van bauxiet. Daar is enkele jaren terug defintief mee gestopt.